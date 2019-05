Prefeitura reforça atendimento com 67 médicos temporários

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), está convocando 67 médicos inscritos no Cadastro Temporário para reforçar o atendimento na rede municipal de saúde.

O edital de convocação foi publicado na edição desta quinta-feira (2) do Diário Oficial do Município (Diogrande), a partir da pagina cinco.

Conforme a publicação, estão sendo convocados 13 médicos plantonistas 24 horas; um pediatra 24 horas; 13 residentes plantonistas 12 horas; nove médicos para atendimento ambulatorial 24 horas, quatro para atendimento 40 horas e três para atendimento 48 horas; 20 plantonistas para as unidade de urgência e emergência com carga horário de 12 horas; dois pediatras para as unidades de urgência e emergência 12 horas; um médico para saúde mental 24 horas e um radiologista 24 horas.

O candidato convocado deverá se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação, da Sesau, situada a rua Bahia, 280, no Centro, para verificar o início das atividades, de acordo com o cronograma disponível no endereço eletrônico .

