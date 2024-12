Projeto beneficia mais de 640 crianças e adolescentes na Capital

A segunda edição do projeto "Pontes de Leitura", promovido pela Biblioteca Áurea Alencar, da Casa de Ensaio, localizada na Rua Visconde De Taunay, nº 203, envolveu 640 crianças e adolescentes de 56 bairros de Campo Grande, entre abril e dezembro de 2024.

Realizado com incentivo do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC/MS), da Fundação de Cultura do Estado (FCMS), o projeto teve como foco o incentivo à leitura, a ampliação do repertório literário e a reflexão sobre temas relevantes.

Das 640 crianças atendidas, 442 são estudantes de instituições públicas como as escolas estaduais. Outras 200 foram diretamente beneficiadas pela Casa de Ensaio.

Com a temática orientadora voltada à literatura negra, afro-brasileira e quilombola, o projeto contou com a participação de 16 profissionais e realizou 24 atividades em quatro frentes principais: "Rodas de Transleituras", "Converseiras Literárias", "Histórias de Brincar" e "Pontes Culturais".

As "Rodas de Transleituras" uniram literatura e manifestações artísticas como música, pintura, fotografia e escultura, explorando múltiplas possibilidades de análise e interpretação de textos literários.

Já as "Converseiras Literárias" incentivaram debates filosóficos e teóricos por meio da leitura comparada de textos apresentados por especialistas.

Outra iniciativa, as "Histórias de Brincar", trouxe o lúdico para a literatura, combinando dinâmicas infantis com o rico acervo de histórias da literatura infantil e do folclore brasileiro.

Por fim, o "Pontes Culturais" promoveu oficinas de mediação de leitura e contação de histórias, conectando escolas públicas e espaços educacionais para a difusão de conhecimentos adquiridos.

