Senac oferece 80 vagas para cursos profissionalizantes

Quem sonha em garantir uma profissionalização e se encaixar melhor no mercado de trabalho, o Senac-MS está oferecendo 80 vagas para quatro cursos, incluindo um técnico. As inscrições já estão abertas.

As opções dos cursos estão voltadas para Campo Grande e Três Lagoas. O objetivo das formações é capacitar os participantes, promovendo a inserção rápida e eficiente no mercado de trabalho.

Entre os cursos oferecidos, destaca-se o Técnico em Farmácia, disponível em Campo Grande. A formação capacita para atuação em farmácias, drogarias, hospitais e laboratórios, sendo realizada no Senac Hub Academy, localizado na Rua Francisco Cândido Xavier, 75, no bairro Amambai. As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de fevereiro ou enquanto houver vagas.

Para o município de Três Lagoas, são três opções, disponíveis: Atendimento Pré-Hospitalar, que capacita para lidar com situações de emergência e primeiros socorros; Camareira: Técnicas de Limpeza e Arrumação, com formação voltada para atuar em hotéis e pousadas, com foco em organização e hospitalidade; e Manicure e Pedicure, curso prático para quem busca uma profissão no mercado de estética e cuidados pessoais.

Os cursos são completamente gratuitos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também