UFGD divulga primeira nota de corte parcial do Sisu

O Ministério da Educação (MEC) divulgou a primeira parcial das notas de corte do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu 2020. A Univrsidade Federal da Grande Dourados (UFGD), está ofertando 909 vagas em 33 cursos por meio do Sisu.

São 447 vagas preenchidas por ampla concorrência e 462 por reserva de vagas, conforme a lei 12.711/2012.

Confira o infográfico com as notas de corte de cada curso da UFGD, em vagas de ampla concorrência. É importante ressaltar que essas são as notas parciais e que o processo de inscrição pelo Sisu para as vagas da UFGD se encerra amanhã, 24 de janeiro de 2020.

A lista dos aprovados será publicada na terça-feira (28), na página do Centro de Seleção da UFGD. As matrículas acontecerão nos dias 31 de janeiro e 3 e 4 de fevereiro.

Para saber de forma detalhada quantas vagas estão disponíveis, quais os documentos necessários para matrícula, entre outras informações importantes, o candidato deve obrigatoriamente ler o edital de abertura de vagas.

