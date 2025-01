Acidente entre Sidrolândia e Maracaju deixa motorista gravemente ferido

Polícia Segurança de bar é esfaqueado por cliente no São Jorge da Lagoa

As causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, prestando os primeiros socorros ao motorista que teve um traumatismo cranioencefálico. O homem foi levado para o hospital mais próximo para ser estabilizado, antes de ser transferido para Campo Grande.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Noticidade, a vítima era condutora de um Chevrolet Vectra, que trafegava sentido Sidrolândia a Maracaju. Porém, em determinado momento, o carro entrou na contramão e acabou colidindo contra um caminhão, que seguia na pista contrária.

Um motorista, que não teve o nome divulgado, ficou gravemente ferido durante um acidente ocorrido na região do Assentamento Geraldo Garcia, na MS-162, entre Sidrolândia e Maracaju.

