Acidente envolvendo moto e carro deixa homem desacordado na Vila Nasser

Um acidente de trânsito, envolvendo uma moto e um carro, aconteceu no cruzamento entre as ruas Lindóia e Tenente Lira, na Vila Nasser, em Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (28), e deixou um homem ferido.

A vítima em questão estava pilotando a motocicleta. Segundo relato do motorista do carro, ele seguia pela rua Tenente Lira e não viu a sinalização de “Pare” e nem a moto, e acabou batendo.

A vítima, que ainda não foi identificada, estava desacordada, com fratura no braço direito. O SAMU foi acionado levou o homem para a Santa Casa de Campo Grande, em estado grave.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também