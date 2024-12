Adolescente confessa ter matado professor universitário e é detido pelo Choque

Um adolescente, foi detido por ser o autor do latrocínio do professor universitário Roberto Figueiredo, de 68 anos, ocorrido na madrugada desta sexta-feira (13), no bairro Altos do São Francisco, em Campo Grande. Um homem, de 22 anos, foi preso por estar com o Jeep Renegade da vítima.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, as equipes estavam fazendo patrulhamento pela Rua da Divisão, próximo a rua Rachel de Queiroz, no bairro Aero Rancho, quando visualizou o veículo ocupado por um homem.

Quando questionado sobre a procedência Renegade, ele disse ter pego o carro com um rapaz, sendo que passaram algumas horas bebendo e andando pela cidade juntos. Durante a ‘confraternização’, o menor contou que havia matado um homem e ‘se dado bem financeiramente’, uma vez que havia ficado com o automóvel, cartões de crédito e notebook da vítima.

Os dois usaram os cartões de Roberto para consumir mais bebidas alcoólicas. Além deles dois, uma terceira pessoas estaria junto, mas até o momento ele não foi localizado.

Em diligências continuadas, as equipes do Choque conseguiram chegar até o autor do homicídio, que estava escondido no bairro Caiobá. Ao ser encontrado, ele confessou a autoria do crime.

