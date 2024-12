Vítima de latrocínio, professor foi superintendente de Cultura em Campo Grande

Saiba Mais Polícia Professor universitário é morto e deixado nu em latrocínio no Coophasul

O professor universitário Roberto Figueiredo, de 68 anos, vítima de um latrocínio na madrugada desta sexta-feira (13), no bairro Altos do São Francisco, em Campo Grande, já foi superintendente de Cultura. A nomeação havia acontecido no ano passado,

Naquela oportunidade, o docente assumiu a vaga deixada por Maria do Carmo Portocarrero Petelinkar. Ele também atuava como professor na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), mas também já havia ocupado um cargo como diretor da Fundação de Cultura na gestão de Nelsinho Trad.

Na universidade, ele já estava atuando há mais de 30 anos na área de Cultura e Arte, uma das áreas ligadas à Pró-Reitoria de Pastoral e Assuntos Comunitários, além de ser diretor do grupo teatral Senta que o Leão é Manso.

Informações apuradas pelo JD1 Notícias apontam que a vítima teve o carro, um Jeep Renegade, de cor preta, o aparelho telefônico e uma televisão levados durante o crime. Ainda não há informação de quantas pessoas teriam participado na empreitada criminosa.

Ainda conforme levantado pela reportagem, a irmã é quem encontrou a vítima sem vida no local, pois ela também tinha o controle do portão. Suspeita-se, inclusive, que o professor universitário tenha levado um golpe no pescoço e uma paulada na cabeça.

A Universidade Católica Dom Bosco ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso envolvendo o professor.

