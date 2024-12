Professor universitário é morto e deixado nu em latrocínio no Coophasul

Professor universitário, identificado preliminarmente como Roberto Figueiredo, foi encontrado morto e nu na madrugada desta sexta-feira (13), na própria residência, na rua Bárbara de Paula Ribeiro, região do Coophasul, em Campo Grande. Ele foi vítima de latrocínio - roubo seguido de morte.

Informações apuradas pelo JD1 Notícias apontam que a vítima teve o carro, um Jeep Renegade, de cor preta, o aparelho telefônico e uma televisão levados durante o crime. Ainda não há informação de quantas pessoas teriam participado na empreitada criminosa.

Ainda conforme levantado pela reportagem, a irmã é quem encontrou a vítima sem vida no local, pois ela também tinha o controle do portão. Suspeita-se, inclusive, que o professor universitário tenha levado um golpe no pescoço e uma paulada na cabeça.

A reportagem também apurou que o professor morava sozinho na casa.

O veículo Jeep Renegade, inclusive, teria sido visto trafegando na Avenida Gury Marques, após o crime, uma das rotas de saída para São Paulo.

A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica estão pelo local.

