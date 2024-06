Adolescente de 15 anos é preso por tentativa de homicídio e incêndio em Campo Grande

Polícia JD1TV AGORA: Traficante morre em confronto com a PM no Taquaral Bosque

Ontem, as equipes da DEAIJ em conjunto com a DHPP (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios e Proteção à Pessoa), cumpriram o mandado contra o adolescente por ato infracional de tentativa de homicídio qualificado e incêndio.

Conforme as informações policiais, ele foi apreendido pela participação na tentativa de homicídio e incêndio ocorrido na residência de um homem, no dia 12 de maio deste ano, no Bairro Monte Castelo.