Adolescente falta aula para brincar no rio e some em Água Clara

O adolescente Carlos Daniel, de 13 anos, desapareceu nas águas do Rio Verde, enquanto nadava durante a tarde de quinta-feira (14), em Água Clara. Até o momento, o corpo dele não chegou a ser encontrado pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

Conforme o site Fatos Regionais, não existem detalhes sobre quem acompanhava o menino durante o banho de rio. O local, onde o menor desapareceu, é conhecido por ser uma área perigosa para banhistas, por conta das correntezas, pedras e da proximidade da Usina Cachoeira Branca.

Outros sites apontam que Carlos faltou ontem na escola e foi com amigos no Rio Verde. Ele pulou no rio e sumiu.

