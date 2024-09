Adolescentes de 13 anos trocam socos, chutes e pauladas durante briga em Chapadão do Sul

Dois adolescentes, de 13 anos, saíram no soco durante o final da tarde de quarta-feira (4), na Rua Pinguim Rei, localizada no Bairro Esplanada, em Chapadão do Sul.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para anteder o caso de uma briga entre adolescentes. Quando os militares chegaram ao local, encontraram uma das vítimas sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros.

Posteriormente, o menor foi levado para uma unidade de saúde, junto com a genitora. Para os militares, o outro envolvido contou que bateu no rival com socos, chutes, cabeçadas e pauladas.

Ele chegou a fugir do local, mas foi encontrado. O menor foi detido e levado para a delegacia junto com a mãe, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

