AGORA: Condutora de City faz 'strike' e deixa dois veículos danificados na rua Brasilândia

Uma motorista causou um acidente no cruzamento das ruas Brasilândia e Antônio Pinto de Barros, no Tiradentes, na tarde desta quarta-feira (7), após não respeitar o ‘Pare’, se chocar contra um veículo, invadir o sentido contrário da via e bater em uma caminhonete.

Segundo informações iniciais, o acidente teria sido causado após a motorista de um Honda City não respeitar sinalização de ‘Pare’ e se chocar contra um Fiat Cronos, que foi arremessado contra um poste com a força da batida.

Após se chocar com o primeiro carro, o veículo continuou seguindo pela Rua Brasilândia, invadiu o outro sentido da via e bateu de frente com uma caminhonete Chevrolet Silverado, modelo importado, que tem apenas cerca de 800 quilômetros rodados.

Dentro do veículo causador do acidente estava a motorista, que não quis se identificar, e seu filho, de aproximadamente 10 anos de idade.

Segundo a motorista do Fiat Cronos, Kátia, de 47 anos, ela foi acudida por funcionários da construtora Viva Haus. Eles a que informaram para ela que, caso o seu veículo não tivesse batido em um poste, ele provavelmente teria capotado com a força da batida.

De acordo com o motorista da Silverado, Luciano Teixeira, ele havia acabado de sair de casa quando se envolveu no acidente. Segundo suas estimativas iniciais, a manutenção do veículo poderá custar por volta dos R$ 50 mil, já que as peças são importadas.

Apesar do acidente, nenhum dos envolvidos teve algum ferimento grave.

Matéria editada às 15h para a adição de informações.

