Polícia localiza, em menos de 24 horas, adolescente desaparecida em Ponta Porã

A Polícia Civil localizou, em menos de 24 horas, uma adolescente de 14 anos que estava desaparecida em Ponta Porã. A jovem saiu de casa na quinta-feira (25) e foi encontrada por policiais da 1ª Delegacia de Ponta Porã nesta sexta-feira (26).

Segundo informações da polícia, o pai da adolescente havia informado, na quinta-feira (25), que sua filha teria dito ao irmão, de 16 anos, que não iria na escola para ficar cuidando do irmão menor, de três anos de idade, já que ele não iria para a creche.

No entanto, por volta das 13h, a garota foi vista correndo em uma rua e depois não foi mais vista.

Após o registro do boletim de ocorrência, se deu início ao trabalho investigativo, e os policiais percorreram o caminho que a adolescente teria percorrido, e com as informações repassadas pelo pai e tio da jovem, foi possível localizá-la na casa de uma amiga, ainda em Ponta Porã.

Antes de ir para a casa da amiga, a jovem passou na casa de um namorado, de 16 anos de idade. Ela foi resgatada e entregue ao pai.

