Veículo carregado com mais de 300 quilos de maconha capota na MS-156

Pedro Molina, com informações do Dourados News

Um carro, que carregava 333 quilos de maconha, acabou capotando na noite desta sexta-feira (27) na MS-156, entre Dourados e Itaporã, enquanto fugia de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo as informações policiais, a primeira tentativa de abordagem do veículo, um Peugeot, ocorreu no km 68 da BR-463, no posto Capey, entre Dourados e Ponta Porã. O motorista, ao notar a presença dos policiais, empreendeu fuga.

Foi solicitado reforço de outra equipe e uma nova tentativa de abordagem no km 15 da BR-463, porém, o condutor continuou com a fuga.

Foi somente na MS-156, entre Dourados e Itaporã, que o motorista perdeu controle do veículo e capotou, fugindo do local logo em seguida.

Dentro do veículo, os policiais encontraram 13 fardos de maconha, pesando 333 quilos, e documentos de um homem, de 42 anos. A polícia investiga se existe ligação entre o indivíduo e o caso.

