Carro pega fogo na MS-141 e motorista some

Na tarde desta sexta-feira (26), um veículo pegou fogo no acostamento da rodovia MS-141, na pista sentido ao distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

De acordo com informações do Jornal da Nova, o Corpo de Bombeiro Militar atendeu a ocorrência e controlou as chamas.

Entretanto, ainda não há informações sobre o que ocasionou o incêndio no Jeep/Compass, com placas de Guarulhos (SP).

O incidente ocorreu em frente ao aeroporto municipal, mas o responsável pelo automóvel não foi localizado.

