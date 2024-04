Morador de rua tem pulmão perfurado e costela quebrada ao ser espancado na Capital

Um morador de rua, de 34 anos, foi socorrido em estado gravíssimo, com vários ferimentos pelo corpo, depois de ser espancado na madrugada deste sábado (27), no bairro Jockey Club, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o pronto socorro da Santa Casa, onde a vítima teria sido admitida.

Internado na área vermelha, o morador de rua disse apenas que vive na região do bairro Jockey Club. Ele tinha perfurações nos pulmões e está com uma costela quebrada.

Apesar da situação em que estava, a vítima não colaborou com as autoridades para dar detalhes a respeito do ocorrido e do agressor.

O caso foi registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

