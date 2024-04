Homem é preso com mais de meia tonelada de maconha na MS-164, em Ponta Porã

Um homem, de 27 anos, foi preso em flagrante na manhã de sexta-feira (27), na MS-164, área rural de Ponta Porã, após ser flagrado por polícias militares do Departamento de Operações de Fronteira com 567,40 quilos de maconha no veículo que conduzia.

Os militares realizavam um bloqueio policial na rodovia quando deram a ordem de parada ao suspeito, que conduzia um GM Prisma Maxx, de cor vermelha. Durante verificação ao veículo, os policiais encontraram a droga coberta com panos pretos no banco traseiro e porta malas.

Além da droga, os policias constataram, durante checagem dos agregados do veículo, que as placas afixadas eram falsas e que havia um registro criminal de veículo furtado, no Estado de São Paulo, no dia 10 de março deste ano.

Aos policiais, o homem contou que foi contratado, por um indivíduo desconhecido, para ir até a cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Lá, outro desconhecido trouxe o veículo, já com a droga, e disse que ele tinha como destino a cidade de Ouvidor, em Goiânia.

O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã. Estima-se que a droga estava avaliada em cerca de R$ 1,2 milhão.

