AGORA: Policial em surto mobiliza ação no Novos Estados

Um policial militar em reserva, em quadro de surto, mobilizou uma ação com a presença da Polícia Militar, Polícia Civil, Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Batalhão de Choque e Corpo de Bombeiros na Rua Itaparica, no Parque dos Novos Estados.

Devido a situação, a quadra da residência onde o policial se encontra, entre a Rua Ribeirão Píres e a Avenida Nsr. do Bonfim, foi isolada pela polícia.

No local se encontra, além dos policiais e bombeiros, uma equipe de negociação do Bope. Apesar da mobilização no local, os policiais e bombeiros não deram informações sobre a natureza do que está sendo negociado ou se outras pessoas estão correndo risco de morte no momento.

Ao JD1, o Tenente Roberson, confirmou que o policial militar está na reserva e está “com alguns problemas”, além de estar armado neste momento, mas afirma que a equipe de negociação já está trabalhando e que a situação está “dentro da normalidade”.

O JD1 está no local e acompanha o desenrolar da situação em tempo real.

