AGORA: Policial militar atira em homem após colega levar soco em bar do Santo Antônio

Um homem, ainda não identificado, foi baleado por um policial militar à paisana no Bar do Japonês, localizado na Rua Cruzeiro do Sul, região do bairro Santo Antônio, em Campo Grande, na noite desta quinta-feira (21). A confusão aconteceu após um policial mexer com a esposa da vítima.

Conforme o apurado pelo JD1 com as forças policiais, quatro militares estavam no local ingerindo bebida alcoólica, já um pouco alterados e 'fazendo bagunça'. Em determinado momento, um deles mexeu com a esposa de um homem, que estava frequentando o estabelecimento.

Ao saber disso, a vítima foi tirar satisfação e acertou um soco no rosto do militar que havia mexido com a mulher. Diante do 'ataque', um dos polícias que estava na mesa se levantou e efetuou um disparo contra o homem, que foi atingido na região do abdômen.

A vítima foi socorrida em estado grave, sendo levada para a Santa Casa de Campo Grande.

A delegada plantonista da Depca (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, Joilce Ramos, esclareceu que os PMs não estavam certos, uma vez que o disparo não foi efetuado em legítima defesa. Por conta disso, o atirador foi preso em flagrante e os outros conduzidos para a delegacia.

O caso segue sendo investigado para detalhar e elucidar os fatos.

