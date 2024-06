Aos 17 anos, estagiária de escolinha em Bodoquena, morre em acidente na MS-339

A adolescente Elika Ryane Marcelino de 17 anos, morreu na madrugada de ontem (1°), e duas mulheres, uma de 39 anos e outra de 34 anos, ficaram feridas após o carro em que estavam sair da pista e bater em uma árvore na rodovia MS-339, entre Bodoquena e Miranda.



Segundo registro da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), o suspeito de dirigir o veículo fugiu do local, no entanto, já foi identificado e pode responder por homicídio culposo na direção de veículo e omissão de socorro.



Uma das mulheres foi para um hospital em Miranda e outra para um de Bodoquena.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.



A Prefeitura de Bodoquena publicou nota de pesar e informou que Elika era estagiária do Centro de Educação Infantil Gildete Auseni Gomes há dois anos. "Conforme a família, amava as crianças vivia falando de cada um em casa, sempre com muita alegria. Em nome de todos os servidores, o Prefeito Kazu Horii e a Secretária de Educação, Esporte e Lazer, Valdisa Olanda, prestam sua solidariedade aos familiares e amigos, que neste momento de dor, Deus possa ser conforto".

