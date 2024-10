Após rombo de R$ 6 milhões, PF faz operação contra fraude em benefícios previdenciários

Para combater a fraude na concessão de benefícios previdenciários, com o uso de senha e matricula de servidor público, no município de Campo Grande, a Polícia Federal deflagrou a operação Server durante as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (31).

Conforme as informações policiais, as fraudes causaram prejuízo de aproximadamente R$ 6 milhões aos cofres públicos. Policiais Federais cumprem dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Campo Grande.

Os materiais apreendidos e eventuais presos em flagrante serão conduzidos à sede da Polícia Federal.

