Após ser liberado pela GCM, homem é preso por tentar furtar bicicleta

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) recebeu uma ligação de uma moradora de Anhanduí, informando que próximo a residência dela, na Rua dos Alcântaras, teria um individuo "perturbando o sossego alheio" e ameaçando os moradores.

A GCM foi até o local indicado e abordou um homem chamado Luan Froes Resende, que estava embriagado e alterado. Ele não carregava documentos pessoais, por isso as informações foram conseguidas após a checagem do Centro de Controle Operacional.

O homem não tinha registro de passagens pela polícia, por isso Luan foi orientado e liberado pelos guardas. Porém, o individuo voltou ao local e tentou furtar uma bicicleta, mas foi impedido pelos moradores da região.

Luan deixou a bicicleta e correu, mas os guardas conseguiram o pegar próximo ao local. Ele foi encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também