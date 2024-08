ATENÇÃO: Bandidos usam o nome do Corpo de Bombeiros para aplicar golpes em MS

Golpistas estão utilizando o nome do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul para tentar arrancar dinheiro da população. Porém, a corporação ressalta que não encaminha e-mail a respeito de irregularidades, ou boletos com cobrança de taxas.

Por meio de nota, foi esclarecido que alguns golpistas encaminharam e-mail para algumas pessoas, informando sobre a realização de visitas para a emissão ou validação de certificados de vistorias prediais. Além disso, a mensagem é encaminhada junto com um boleto, que cobra a taxa dessa tal visita.

Acontece que, essas mensagens são falsas. Por isso, a orientação é para que as vítimas procurem as autoridades policiais da cidade, para realizar o registro da ocorrência.

Por sua vez, a Polícia Civil informou que até hoje nenhum boletim de ocorrência foi registrado sobre o golpe. Além disso, por sorte, ninguém realizou o pagamento do boleto encaminhado via e-mail, já que as vítimas ligaram na corporação para verificar a veracidade e foram orientados a não efetuar o pagamento.

Emissão de certificado de vistoria em MS – no estado, as emissões relativas ao Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico é regulamentado pela Lei Nº 4.335 de 10/04/2013, além de outras normas técnicas, estão disponíveis no site do Corpo de Bombeiros.

Veja as orientações do CBMS:

1 - Não é uma prática do Corpo de Bombeiros enviar e-mails, mas caso seja necessário ou solicitado, sempre seguirão o padrão oficial da instituição, com o final @cbm.ms.gov.br

2 - Qualquer cidadão que necessite emitir certificado de vistoria para seu imóvel pode acessar o site https://www.bombeiros.ms.gov.br/ e, no rodapé, clicar em SISTEMA PREVENIR, onde poderá consultar informações sobre validade do certificado, certificado on-line, processos de segurança contra incêndio e pânico, suporte técnico, legislação e outras informações.

3 - Em caso de dúvidas procure o Seção de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros do seu município.

