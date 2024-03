Bandido morto pela PM no Indubrasil tinha 21 anos e uma 'ficha longa'

O assaltante que morreu durante um confronto com a Força Tática da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) na madrugada de sábado (16), no Indubrasil, foi identificado como Matheus Vinícius Salazar, de 21 anos. Ele possuía uma extensa ficha criminal.

Conforme o apurado pelo JD1, Matheus tem ao menos 20 anotações criminais, porém, não é em todas que ele está configurado como autor.

Logo nas primeiras horas da manhã de sábado, a equipe de reportagem noticiou o confronto, depois que a Força Tática teve conhecimento de que uma moto Yamaha Fazer azul teria sido roubada no dia 12 de março, dando início as buscas pelo autor.

Os policiais passaram a fazer diligências pela região do bairro Isabel Gardens, onde acabou encontrando o veículo e o capacete roubado. No entanto, quem conduzia a moto não era autor do roubo. A motocicleta em questão havia sido emprestada ao piloto por um amigo.

Na residência do possível dono, os policiais foram informados que ele seria apenas receptador do veículo roubado, uma vez que o autor teria chegado em sua residência pedindo por um prato de comida e um local para se esconder.

O receptador então o ajudou, escondendo Vinícius em uma construção abandonada no Indubrasil, onde ele ficou por cerca de dois dias. Ele ajudou as equipes policiais a chegarem no local, momento em que encontraram o homem, já armado com um revólver calibre .32.

Dentro da construção, o autor chegou a atirar algumas vezes contra a PM, que revidou a injustiça agressão e o atingiu. Vinícius foi socorrido, mas morreu momentos depois de chegar na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica.

O receptador e o rapaz que conduzia a moto foram levados para a delegacia, onde acabaram sendo autuados por receptação. A moto foi recuperada, sendo levada para a Defurv para depois ser devolvida ao dono.

