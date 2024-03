Ladrão, ainda não identificado, morreu no final da noite desta sexta-feira (15) ao entrar em confronto com a Polícia Militar, em Campo Grande. Ele era autor de alguns roubos, inclusive de uma motocicleta, que havia levado de um cidadão para cometer outros delitos na região do Indubrasil.

Segundo informações repassadas para o JD1 Notícias, o criminoso cometeu o primeiro roubo ainda na tarde de ontem, quando teria assaltado um cidadão que estava em uma motocicleta, levando o veículo. Naquela oportunidade, ele estava armado.

A Polícia Militar, ciente do caso, passou a realizar diligências para tentar localizá-lo. Com a motocicleta roubada, o ladrão passou a cometer demais delitos em bairros próximos, como Vila Popular, Jardim Sayonara.

Conforme informado, no período da noite, a polícia encontrou o criminoso e na tentativa de abordagem, o indivíduo reagiu e trocou tiros com os militares, mas levou a pior e foi atingido no tórax e no abdômen.

Ele chegou a ser socorrido pela própria equipe da polícia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar nas dependências da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida.

O caso foi registrado na delegacia de plantão, possivelmente como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.

