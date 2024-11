Bar é autuado por poluição sonora no Jardim dos Estados

Um bar, localizado no Bairro Jardim dos Estados, foi atuado por poluição sonora durante a noite de quinta-feira (14), em Campo Grande. O proprietário acabou sendo levado para a delegacia.

Conforme as informações policiais, uma equipe da Polícia Militar foi acionada junto com a PMA (Polícia Militar Ambiental) para ir até o local fazer fiscalização a pedido do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul).

No local, os policiais encontraram o estabelecimento funcionando, com muitos clientes ingerindo bebidas alcoólicas e música ao vivo. Durante a medição sonora, foi constatado que o valor estava em 78.67, ultrapassando o limite de 50dB para aquele horário.

O responsável pelo estabelecimento apresentou o Alvará de localização e funcionamento provisório, que contemplava a atividade principal de comércio varejista de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, além de artigos de tabacaria, com horário de funcionamento limitado até às 23h de segunda a quinta e até às 23h59 nos demais dias.

Durante a fiscalização, foi constatado que não havia autorização para música ao vivo. Diante da situação, o caos foi levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e registrado como causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos a saúde humana, ou que provoquem a mortalidade de animais ou a destruição significativa da flora.

