Briga de rua termina com homem esfaqueado na Vila Popular

Homem, de 55 anos, foi socorrido e encaminhado para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica, em Campo Grande, após brigar na rua e ser esfaqueado pelo desafeto, na Vila Popular.

Detalhes do boletim de ocorrência, apontam que a Polícia Militar foi acionada para atender a situação de lesão corporal e ao chegar no endereço solicitado, encontrou a vítima com muito sangue na região do abdômen e pernas, mas também no piso próximo à porta e sala da residência da vítima.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e indicou que a vítima havia sofrido um corte, provavelmente ocasionado por faca, na parte inferior do queixo.

Em conversa com a polícia, o homem relatou que se envolveu em uma briga na rua, mas não sabia dizer qual era o nome do agressor. Ele informou que faz uso de vários medicamentos.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

