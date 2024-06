Caminhoneiro é feito refém por criminosos armados durante roubo em Anaurilândia

Um motorista carreteiro vindo do interior de São Paulo, foi abordado por bandidos armados, sequestrado e roubado na rotatória que liga a MS-276 com a MS-480, em Anaurilândia.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o motorista de 28 anos, saiu da cidade de Teodoro Sampaio (SP) com destino a Laguna Caarapã, mas ao passar pelo município de Anaurilândia, uma Toyota Hilux e um Fiat Strada pretos o cercaram.

Da Hilux desceram dois homens armados e encapuzados, eles renderam a vítima dizendo que só queriam o caminhão.

Os autores colocaram o caminhoneiro, dentro da Hilux com um cobertor na cabeça e adentraram em um canavial que fica nas proximidades da rotatória da MS-276 com a MS-480, enquanto os indivíduos da Fiat Strada levaram o caminhão.

O homem só foi liberado a noite, e pediu socorro à beira da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e o caso foi registrado na Delegacia de Anaurilândia como rubo majorado pela restrição da liberdade da vítima. O roubo segue sendo investigado.

