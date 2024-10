Capotamento 'misterioso' deixa moradores de Nova Andradina curiosos em MS

Sem ninguém por perto, um carro foi encontrado capotado durante a manhã de domingo (6), na primeira alça do anel viário, em Nova Andradina.

Conforme as informações iniciais, a PMR (Polícia Militar Rodoviária) chegou a ser acionada, mas ao chegar no local não encontrou ninguém por perto. As equipes também não teriam sido acionadas por populares.

O Jornal da Nova apurou ainda que ninguém deu entrada nas unidades de saúde da cidade, com ferimentos causados por acidente de carro.

O caso deve ser investigado enquanto o condutor do veículo é procurado pelas autoridades.

