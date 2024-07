Casa pega fogo e fica parcialmente destruída em Corumbá

Uma casa pegou fogo durante a madrugada desta sexta-feira (12), na rua Campo Grande esquina com a Luiz Feitosa Rodrigues, bairro Aeroporto, em Corumbá.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiro, as equipes do 3° Grupamento foram acionadas combatendo as chamas e fazendo o rescaldo, para que o fogo não voltasse a tomar conta de tudo.

O incêndio destruiu um sofá, estante e parte do telhado. Apesar disso, a causa ou ponto inicial das chamas ainda é desconhecida.

Por sorte, apesar da gravidade, ninguém se feriu durante o incêndio.

