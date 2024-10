Cocaína avaliada em R$ 6 milhões é apreendida na fronteira

Uma carga de 230kg de cocaína foi apreendida pelas equipes da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), durante a manhã de segunda-feira (7), na cidade de Ponta Porã. Um homem, de 38 anos, acabou sendo preso.

Conforme as informações policiais, as equipes visualizaram um Volkswagen T-CROSS andando em alta velocidade nas imediações da Avenida Brasil, próximo à fronteira com o Paraguai. Além disso, o carro possuía película de insulfilm de escurecimento elevado e aparentava estar pesado, tendo a suspensão baixa.

Os policiais então fizeram acompanhamento tático, até conseguirem fazer a abordagem na Rua Guia Lopes, esquina com a Rua Antônio João, no instante em que o veículo parou no semáforo fechado. O motorista ainda saiu do carro e tentou fugir a pé, mas acabou sendo preso mesmo assim.

Enquanto ele era questionado por uma equipe, a outra observou que o automóvel estava repleto de caixas contendo tabletes de cocaína, tanto no porta-malas quanto nos bancos da cabine. Diante disso, o autor foi preso e conduzido para a DENAR.

A droga, após pesada, totalizou 230kg de cocaína, distribuída em 201 tabletes, além disso, a carga foi avaliada em aproximadamente R$ 6 milhões. Fora os entorpecentes, as equipes apreenderam o carro, dinheiro, celulares comprovantes de depósitos e transferências bancárias suspeitos.

