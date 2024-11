Colombiano é espancado por grupo de homens no Caiobá II

Um colombiano, de 34 anos, foi espancado por um grupo de pessoas durante a madrugada deste sábado (16), no bairro Portal Caiobá II, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar chegou ao local a vítima estava sendo atendida pelo SAMU. Nas intermediações, os militares viram que a calçada onde a vítima ficou tinha muito sangue, devido a uma hemorragia da sua cabeça.

Além da PM, uma equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) também atendeu o caso. Os guardas detalharam que a vítima foi agredida por um grupo de homens não identificados, que causaram uma lesão grave na cabeça do colombiano.

As autoridades que atenderam a ocorrência não conseguiram mais detalhes porque a vítima não falava português, apenas espanhol. Ele também estava chorando muito e não conseguia falar com as equipes.

Ele foi levado para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico especializado. O caso foi então registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa.

