Condenado a 18 anos por estupro é preso em Corumbá

Homem, de 39 anos, que foi condenado a 18 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, acabou sendo preso durante a manhã desta quarta-feira (13), na cidade de Corumbá.

Conforme as informações policiais, a sentença foi proferida pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Corumbá, que considerou culpado pelo crime ocorrido no ano de 2012. O mandado de prisão foi expedido após o trânsito em julgado da sentença.

Hoje, os DAIJI (Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso), conseguiram encontrar e prender o homem.

A ação desta quarta ocorreu no âmbito da Operação Hagnos, que está sendo realizada em todo o país pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também