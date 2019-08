Criminosos invadem residência e executam jovem a tiros

Rauster Campitelli, com informações do Porã News

Um rapaz identificado como Gabriel Rosa Miranda, de 19 anos, foi morto a tiros na tarde de ontem (10) na residência onde morava, localizada na rua dos Bandeirantes, no bairro Altos da Gloria, em Ponta Porã. Ele estava se preparando para assistir a um jogo de futebol na televisão, quando pistoleiros a bordo de uma motocicleta chegaram ao local e, ao encontrar o portão aberto, invadiram a residência.

Eles efetuaram cinco disparos de pistola do calibre 9mm contra a vítima, que faleceu antes mesmo de receber auxílio médico. Populares alertaram a Polícia Militar sobre o caso. Após constatarem a veracidade, os policiais isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Técnica e dos investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais), coordenado pela delegada Dra. Mariane de Souza.

O corpo foi encaminhado ao IML para posterior entrega aos familiares. A execução do jovem pode ter relação com um ajuste de contas do narcotráfico, mas a polícia não descarta nenhuma hipótese, sendo a investigação conduzida pela Segunda delegacia de Polícia Civil em Ponta Porã.

