Decon retira 200 quilos de carne imprÃ³pria em fiscalizaÃ§Ã£o em Campo Grande

Durante uma ação fiscalizatória, a Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) recolheram cerca de 200 quilos de carne imprópria para consumo na visita a oito estabelecimentos comerciais e uma chácara no distrito de Anhanduí e Campo Grande no sábado (23).

Apenas um chacareiro foi conduzido para prestar declarações e liberado. Além das carnes, uma caixa de cigarros paraguaios também foram foi apreendida.

Os comerciantes foram cientificados de que a DECON retornará ao final do mês de abril para nova ação fiscalizatória, porém com caráter repressivo, e com a cooperação de outros órgãos de controle e mantidas as irregularidades podem ocorrer s suspensão temporária das atividades.

O sábado foi escolhido porque alguns comércios só abrem aos finais de semana.

