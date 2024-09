Detento do presídio de Naviraí morre dias após ser agredido

O interno de presídio de Naviraí, Donizete Matos das Neves, morreu durante a madrugada deste domingo (22) após ter sido agredido por colegas de cela durante a última quarta-feira (18). Ele estava internado no Hospital da Vida, em Dourados.

Conforme as informações do site Dourados News, a vítima sofreu ferimentos graves na cabeça e nos pulmões, sendo transferido as pressas para Dourados.

As causas da agressão, assim como a autoria estão sendo investigadas pelas autoridades.

