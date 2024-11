Encomenda que explodiu em transportadora era uma ampola da droga 'lança-perfume'

Durante as verificações no galpão da transportadora localizada na Rua Doná Teresa Cristina, região do Bairro Coronel Antonino, os policiais do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) descobriram que a explosão foi causada por uma ampola da droga lança-perfume, também conhecida como ‘loló’. O local havia sido isolado por conta uma suspeita de bomba.

Conforme o boletim de ocorrência, a substância química é altamente volátil e teria sido o motivo da explosão. A equipe da Força Tática da Polícia Militar, que também atendida o caso, foi orientada pelo BOPE ao levar o entorpecente até a DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e acionar a Perícia Técnica para fazer as verificações no local.

Horas depois, enquanto os policiais faziam diligências sobre o destinatário da droga no Bairro Danúbio Azul, que veio do Rio de Janeiro pela Shopee, os policiais 9º Batalhão da Polícia Militar, prenderam Kaequer Vinicius Paes Vital, de 24 anos, enquanto ele fazia entregas de entorpecentes usando uma bolsa de motoentregador.

Ao ser questionado sobre a encomenda, que estava em seu nome, o rapaz confessou ser o destinatário das ampolas do lança perfume, mas deixou claro que apenas iria receber o pacote, uma vez que o pacote deveria ser entregue para Erick Ferreira Bitar, de 24 anos. O entregador deixou os policiais entrarem sua casa, onde eles encontraram mais drogas que Kaequer alegou vender para manter o sustento da sua família.

Para fazer as entregas da droga, Kaequer usava a moto de um amigo, identificado como Gabriel Inácio Antunes, morador do Bairro Nova Lima. Neste outro imóvel, localizado na Rua Santa Inácio de Loiola, as equipes dos 9° BPM encontraram vários pacotes de maconha e outros apetrechos para conseguir comercializar o entorpecente.

Diante da situação, os policiais ainda foram até a casa de Erick, na Rua do Retiro, região do bairro Taquaral Bosque. Ele então confessou o crime, mas negou que tivesse alguma ampola de lança-perfume em sua casa. No imóvel, foram encontradas apenas porções de maconha.

Diante da situação, os três foram detidos e levados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi registrado.

O caso seguirá sendo investigado, para identificar outros envolvidos no tráfico de drogas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também