AGORA: Encomenda explode e suspeita de bomba em transportadora mobiliza o BOPE na Capital

O funcionário de uma transportadora de Campo Grande, precisou ser socorrido após uma encomenda explodir nas suas mãos durante a tarde desta segunda-feira (18). A empresa está localizada na Rua Doná Teresa Cristina, região do Bairro Coronel Antonino.

Conforme o apurado pela reportagem até o momento, uma equipe do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) foi acionada junto com o socorro para ir até o local. Neste momento, os agentes estão dentro da transportadora, fazendo os levantamentos iniciais para saber se o item que explodiu era uma bomba.

Além disso, as equipes trabalham com a possibilidade de existiram explosivos em outras encomendas manuseadas no local.

A vítima teria sido socorrida e levada para uma unidade de saúde da região.

