JD1TV: Pacote que explodiu em transportadora era da Shopee e veio do Rio de Janeiro

O pacote que explodiu dentro de uma transportadora da Capital, veio do Rio de Janeiro e tinha como destino uma residência em Campo Grande. O caso aconteceu durante a tarde desta segunda-feira (18). A empresa está localizada na Rua Doná Teresa Cristina, região do Bairro Coronel Antonino.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o funcionário, de 50 anos, manuseia algumas caixas, fazendo a separação dos itens. Em determinado momento, uma caixa amarela cai no chão e acaba explodindo.

O homem teve ferimentos leves pelo corpo e chegou a ser socorrido, sendo encaminhado para uma unidade de saúde, mas foi liberado em seguida.

A transportadora é uma empresa terceirizada que faz entregas para a gigante chinesa Shopee, em Campo Grande. Uma equipe do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) foi acionada junto com o socorro para ir até o local. Neste momento, os agentes estão dentro da transportadora, fazendo os levantamentos iniciais para saber se o item que explodiu era uma bomba.

Além disso, as equipes trabalham com a possibilidade de existiram explosivos em outras encomendas manuseadas no local.

