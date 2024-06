Entregador de gás é atropelado por caminhonete no Jardim Monumento

Um entregador de gás, ainda não identificado, foi atropelado no cruzamento das ruas Tucuruvi e Filomena Segundo Nascimento, no bairro Jardim Monumento, em Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (28).

Segundo informações iniciais, o motociclista seguia pela Tucuruvi, em direção da Avenida Guaicurus, quando foi atingido por uma caminhonete, modelo S10 cor branca, que não respeitou o sinal de ‘Pare’ na Filomena Segundo Nascimento - essa sinalização improvisada (veja foto acima) por moradores, já que existe falta de placas ou escritas asfálticas no local.

Testemunhas relataram que o entregador foi atingido por uma das rodas da caminhonete nas costas, e que o motorista da caminhonete não prestou ajuda, apenas parou o veículo, checou por possíveis danos e seguiu com sua viagem.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) foi acionado e o motociclista foi socorrido, consciente e reclamando de dores nas costelas.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também