Esfaqueado em briga, homem espera o socorro tomando cerveja e fumando cigarro na Capital

Homem, de 32 anos, foi esfaqueado após uma briga ocorrida na tarde de sábado (31), no Bairro Jardim Inápolis, em Campo Grande. Depois de ser ferido, ele ficou sentado em um bar, tomando cerveja e fumando um cigarro enquanto esperava o socorro.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar chegou ao local o homem estava sangrando bastante, mas não largava sua cervejinha gelada e seu cigarro. Para guarnição, ele contou que estava passando na rua quando viu pai e filho brigando.

Ao tentar separar a confusão, acabou sendo esfaqueado pelo jovem. Porém, a versão do pai do autor é outra e aponta que quem estava brigando com seu filho era a vítima.

O homem contou para a polícia que estava chegando de da cidade de Dois Irmãos do Buriti, quando presenciou uma briga entre seu filho e a vítima. Em determinado momento, o homem teria empurrado o jovem contra um muro e saído andando.

Irritado pela situação, o autor pegou uma faca e foi atrás da vítima, o esfaqueando próximo a BR-262. Depois de desferir o golpe, ele fugiu do local.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, fazendo os primeiros socorros a vítima e o encaminhando para uma unidade de saúde. Apesar do sangramento ativo, os médicos informaram que o homem não corre risco de morte.

As equipes da Polícia Militar chegaram a fazer diligências para tentar encontrar o autor, mas não tiveram sucesso. Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

