Estudante de 16 anos é baleado pela ex dentro de escola

Um adolescente, de 16 anos, foi baleado na cabeça pela ex-namorada, de apenas 17 anos, durante a manhã de quarta-feira (4), no refeitório de uma escola particular no centro de Teresina. O jovem está internado em estado grave no Hospital de Urgência de Teresina (HUT), e a suspeita foi apreendida logo após o crime.

Conforme o g1, os dois jovens estudam juntos no 2º ano do ensino médio. Eles tiveram um relacionamento, mas acabaram terminando. Durante a quarta-feira (4), a menina levou a arma de fogo para a escola.

Eles então foram para o refeitório da escola conversar, no momento em que a menina tirou a arma da mochila e disparou, atingindo a nuca do ex. Depois do tiro, a jovem largou a arma em uma mesa no local e saiu correndo da escola para se esconder em um estabelecimento e disse aos funcionários do local o que havia feito. Em seguida, ela foi apreendida pela Polícia Militar.

A arma, usada no crime, era de propriedade do pai da adolescente, um policial militar. Uma faca, do tipo peixeira, foi encontrada na mochila da menina. A Corregedoria da Polícia Militar do Piauí (PMPI) informou ao g1 que abriu uma sindicância para apurar o envolvimento do pai da jovem.

O tiro, disparado pela jovem, atingiu a nuca do rapaz e ficou alojada na coluna cervical dele. O estudante foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

Conforme o irmão do jovem, ao fim da tarde os médicos informaram à família de que ele estava em coma induzido, ainda em estado grave. A bala ficou alojada na vértebra C3 da coluna, próxima ao pescoço.

Quando foi baleado, os estilhaços chegaram a atingir a boca e os pulmões e ele teve que passar por uma sutura na língua. Ele passará por duas cirurgias, que não têm ainda previsão para acontecer: uma pra retirada da bala na cervical e outra na mandíbula por conta do dano causado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também