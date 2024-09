Evadido por estupro de vulnerável é preso pela PF na Moreninha

A Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão em aberto contra um idoso, de 61 anos, na tarde desta quarta-feira (11), apontando como um indivíduo que cometeu crime de estupro de vulnerável, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o cumprimento do mandado e a prisão aconteceu no bairro da Moreninha.

Consta que o indivíduo foi encontrado e detido por força do mandado de prisão em aberto e sendo levado pelo agente federal para a delegacia de plantão.

Informações a respeito do crime não foram divulgadas.

O caso foi registrado como evasão de custódia legal.

