GrÃ¡vida fica em estado grave e Ã© intubada apÃ³s acidente em Campo Grande

Uma grávida, de 48 anos, foi socorrida em estado gravíssimo depois de um acidente no cruzamento da Rua Dom Aquino com a Rua Saldanha Marinho, durante a tarde desta quinta-feira (7), na região central de Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, a vítima estava na garupa de uma moto de aplicativo. Em determinado momento, ainda por motivos não especificados, o piloto teria colido contra a lateral de um Volkswagen Gol. Por conta da batida, a vítima perdeu o capacete, foi jogada para o para-brisa do carro e cai batendo a cabeça no chão.

Devido a queda, a gestante perdeu a consciência, teve sangramento pelas narinas e pela boca. As testemunhas, que viram o acidente,disseram que a mulher ficou agonizando. Ela precisou ser intubada pelas equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhada em estado gravíssimo para a Santa Casa.

O piloto da moto, teve ferimentos mais abrasivos, sendo todos considerados leves. Ele também passou por atendimento e precisou ser levado para a Santa Casa.

Além dos socorristas, as equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, também estiveram no local.

