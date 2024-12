Homem acusado de furto é espancado por populares no Aero Rancho

Homem, de 41 anos, foi espancado por populares após ser acusado de um furto na região do bairro Aero Rancho, em Campo Grande, durante a noite desta terça-feira (10).

A Polícia Militar foi acionada para atendimento da ocorrência e ao chegar na rua Ezequiel Ferreira Lima, encontrou o homem caído com diversos ferimentos, além de alguns populares que informaram que ele tinha sido agredido.

Segundo consta no boletim de ocorrências, as testemunhas disseram que a vítima caída no chão havia cometido um furto e que os agressores cometeram o ato e fugiram em um veículo Volkswagen Voyage, de cor preta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento médico e encaminhou o homem para a Santa Casa.

Com a vítima, os policiais não encontraram nada de ilegal, nem mesmo um objeto que pudesse ter sido subtraído.

O caso foi registrado como lesão corporal.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também