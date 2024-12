Homem é denunciado por ameaçar três mulheres e é preso em Sidrolândia

Um homem, de posse de uma arma de fogo e em estado de embriaguez, estava mantendo três mulheres sob ameaça dentro de uma casa nesta sexta-feira (06), em Sidrolândia - a 68 km de Campo Grande. Ele foi preso.

Uma denúncia anônima levou a equipe da Polícia Militar até residência na Rua Alagoas, onde o homem e as vítimas estavam.

No local, ao ser confrontado sobre a denúncia, o indivíduo afirmou que havia tido uma discussão com sua esposa, mas sem agressão física.

No entanto, os agentes encontraram um revolver calibre .32 com seis munições intactas escondido em uma estante da sala.

O suspeito, que já tem passagem pela polícia por violência doméstica, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

