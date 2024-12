Homem é encontrado morto, em avançado estado de decomposição em Bonito

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado durante a manhã desta quinta-feira (12), no bairro Portal do Rio Formoso, em Bonito.

Conforme as informações divulgadas pelo site Bonito Mais, as equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal foram acionadas. Ao chegar no local, encontraram a vítima presa na parte de cima da construção.

Por conta da forma que o corpo estava, os agentes acreditam que a pessoa teria tentado invadir o imóvel pelo telhado. Devido ao tempo de falecimento, ele já estava em avançado estado de decomposição.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima e nem as causas do acidente. A equipe da Polícia Civil e da Perícia foram até o local, fazendo os levantamentos de praxe a respeito do ocorrido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também