Homem é preso após estuprar menina de 10 anos em festa de família em MS

Acusado de estuprar uma menina de 10 anos, durante uma festa de família, um homem de 49 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (17), na cidade de Coxim.

Conforme as informações do registro policial, ele estava foragido desde que o crime aconteceu, no dia 28 de agosto de 2023, durante uma confraternização familiar.

Depois de diligências que apuraram o caso, as autoridades representaram pela prisão preventiva do homem, que foi autorizada judicialmente. Em novas buscas, feitas na manhã de hoje, o autor foi encontrado e preso na casa de familiares.

Preso por estupro de vulnerável, o autor foi levado para a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), por onde o caso era investigado e permanece a disposição da justiça.

