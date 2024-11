Homem é preso por divulgar fotos íntimas da ex e a ameaçar de morte em MS

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante durante a sexta-feira (29) por publicar fotos da ex-mulher, de 37 anos, machucada e nua nas redes sociais. O caso aconteceu na cidade de Sidrolândia.

Conforme as informações policiais, a vítima foi até a delegacia na noite de quinta-feira (28), para denunciar que estava recebendo ameaças de morte e que teve conteúdos íntimos divulgados.

Para tentar intimidar a mulher, o autor chegou a mandar imagens segurando armas. Nas redes sociais, ele compartilhou imagens da vítima com lesões, após tê-la agredido fisicamente com a legenda: ‘é assim que se resolve’. As publicações continham conteúdos íntimos.

O site Four News, divulgou que enquanto ela estava registrando o caso, o homem mandou mensagens alegando não ter medo das denúncias. Diante da situação, para evitar uma tragédia, as autoridades agiram rápido e conseguiram prender o autor.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

